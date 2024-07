Corpo é encontrado dentro de geladeira em Manaus; VÍDEO

Um corpo do sexo masculino, foi encontrado nesta quarta-feira (24), na avenida dos Oitis, Distrito Industrial II, Zona Leste de Manaus. A vítima estava enrolada em saco dentro de uma geladeira abandonada em uma área de mata.

De acordo com informações, um morador de rua encontrou a geladeira no meio do mato e se deparou com o corpo dentro.

Segundo informações da polícia, a vítima estaria há pelo menos um dia no local. Ele foi torturado e agredido principalmente na região da cabeça.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.