Tadashi Kadomoto traz para Manaus palestra ‘Vivendo com Inteligência Emocional’

Com produção da RLX Eventos, o evento acontece no dia 31 de julho, às 20h, no Teatro Manauara, e promete transformar vidas através do autoconhecimento e da inteligência emocional.

O terapeuta, professor, mentor e escritor Tadashi Kadomoto estará em Manaus, mais uma vez, no dia 31 de julho, às 20h, no Teatro Manauara, para ministrar sua palestra “Vivendo com Inteligência Emocional”. Organizado pela produtora RLX Eventos, o evento oferece uma oportunidade única para os participantes explorarem e aprimorarem suas habilidades emocionais, essenciais para o sucesso pessoal e profissional.

O tema central da palestra de Tadashi é a importância da inteligência emocional no mundo moderno, oferecendo ferramentas práticas para o reconhecimento e gerenciamento dessas emoções. Os participantes terão a oportunidade de aprender a aumentar sua autoconsciência, desenvolver empatia, melhorar suas habilidades sociais e aplicar essas competências em diversas áreas da vida.

Gabriel Brasil Geraldo, sócio da RLX Eventos, destaca que “o objetivo é oferecer a Manaus uma palestra especial e que desperte o melhor em cada um de nós. A inteligência emocional é uma ferramenta poderosa para transformar vidas e carreiras, e estamos entusiasmados em trazer o Tadashi Kadomoto para compartilhar seu conhecimento com o público da nossa cidade”.

O Palestrante

Com 2,1 milhão de seguidores no Instagram, além de mais de 314 mil no Youtube, o terapeuta, professor, mentor e escritor Tadashi Kadomoto está a mais de 30 anos ajudando pessoas em suas caminhadas de autoconhecimento. Kadomoto é terapeuta transpessoal com formação em Programação Neurolinguística (PNL) pela Universidade da Califórnia. Autor de vários livros e professor convidado da UNIFESP, já impactou mais de 100 mil pessoas com seus treinamentos.

Programação

A programação do evento inclui uma introdução à inteligência emocional, sua definição e importância atual. Tadashi abordará a autoconsciência e a autogestão, com técnicas para gerenciar reações emocionais, destacando a empatia e as habilidades sociais, essenciais para comunicação eficaz e relacionamentos saudáveis. Além disso, contará com exercícios práticos e estudos de caso, e será concluída com uma sessão de perguntas e respostas e um resumo dos principais pontos, incentivando o desenvolvimento contínuo das habilidades emocionais dos participantes.

Ingressos

O evento contará com duas categorias de ingresso. O Ingresso Plateia, que dá acesso apenas a palestra, e o ingresso VIP, limitado para 60 participantes, que oferece uma experiência mais exclusiva, incluindo assentos privilegiados nas primeiras filas, jantar all inclusive pós-evento com o palestrante assinado pelos renomados restaurantes Ancho Steak Burger e Bona Cucina Italiana.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos nas Lojas Via Uno (Shopping Grande Circular, Sumaúma, Manauara e Amazonas), Lojas Bibi Cell, no Ancho Steak Burger (Sollarium Mall) e no site ingressofly.com. A realização é da RLX Eventos e conta com o patrocínio de Natan Congelados, Carmel Condominium SPA Resort, Lojas Bibi Cell e apoio de Da Vinci Hotel & Conventions e Bertolini Empreendimentos.