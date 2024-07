PF apreende 4 toneladas de drogas em terreno de comunidade no AM

Tabatinga (AM) – A Polícia Federal (PF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (24), quatro toneladas de drogas, na comunidade Vila Nova, que fica há 3 horas de barco do município de Tabatinga, no Alto Solimões, interior do Amazonas.

De acordo com a PF, parte da droga estava escondida dentro de uma casa de madeira e a outra estava enterrada nas imediações da residência.

O entorpecente vinha da Colômbia, era armazenado na comunidade Vila Nova, em Tabatinga, e seria transportada para Manaus e distribuído aos grandes centros do Brasil e de fora do país. Até o momento, três pessoas foram presas e um fuzil foi apreendido.

A operação segue em andamento.

Leia mais

Bolsonaro é indiciado pela Polícia Federal nos inquéritos das joias e das vacinas

Ex-diretores da Americanas alvos da Polícia Federal entram na lista da Interpol

Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra ex-diretores da empresa Americanas