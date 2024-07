Falsa pediatra é presa após roubar recém-nascida de maternidade; VÍDEO

A Polícia Civil e a Polícia Militar encontraram, na manhã desta quarta-feira (24), a recém-nascida roubada com apenas 5 horas de vida a pelo menos 130 quilômetros de distância da maternidade em que estava, em Uberlândia, Minas Gerais.

A suspeita, de 42 anos, se passou por uma pediatra do hospital mineiro. Segundo a Polícia Civil de Goiás e de Minas Gerais, a criminosa é médica e foi presa.

Neste momento, o pai da recém-nascida, Edson Ferreira, se desloca para a delegacia para encontrar a filha.

O caso

Ao SBT, Edson afirmou que a mulher entrou no quarto onde a criança estava e disse que precisava levá-la para tomar leite.

A falsa pediatra acessou a unidade hospitalar com um crachá de funcionário e teria colocado a vítima em uma mochila amarela, escondida em um banheiro. O bebê tem uma síndrome cardíaca rara e pode ter complicações. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Além disso, a suspeita ainda voltou à sala e afirmou ao pai que outra funcionária retornaria com a criança. Sem a volta da bebê, Edson procurou profissionais do hospital, mas ninguém tinha informações sobre a mulher.

Câmeras de segurança registraram a movimentação da falsa pediatra no hospital, se deslocando entre os corredores e utilizando o elevador com a mochila em que a bebê teria sido colocada.

O que diz o Hospital?

Em nota, o Hospital de Clínicas afirmou que instaurou uma apuração interna e que está colaborando com as investigações. Veja a nota íntegra:

“O HC-UFU informa que por volta da meia-noite uma mulher trajada como profissional de saúde, portando crachá da Universidade, entrou na maternidade e evadiu com um bebê recém-nascido do sexo feminino.

Poucos instantes após o fato, a equipe do hospital acionou a Polícia Militar de Uberlândia e cedeu as imagens das câmeras de segurança requisitadas pela corporação.

O HC já iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações. A instituição está à inteira disposição das autoridades e da família para a breve solução do caso”, disse o Hospital.

