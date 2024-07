Argentina tem gol anulado após 2h e perde na estreia do futebol masculino

Jogo acabou com vitória do Marrocos e ficou paralisado por mais de uma hora por invasões de campo durante revisão de gol argentino

Uma cena inusitada aconteceu nesta quarta-feira (24), no Estádio Geoffroy-Guichard, em Paris, na França. Em sua estreia no futebol masculino desta edição dos Jogos Olímpicos, a Argentina teve um gol anulado após mais de uma hora em que ele ocorreu e saiu derrotada para o Marrocos por 2 a 1. Os gols foram marcados por Rahimi (duas vezes) para os marroquinos, enquanto o atacante Simeone fez o tento argentino.

No segundo tempo da partida, com o placar já de 2 a 1 para Marrocos, o juiz assinala 15 minutos de acréscimos. Passados 15 minutos e 26 segundos, a Argentina empata com Medina, que aproveitou rebote após Amione cabecear no travessão. Torcedores marroquinos invadiram o campo e a partida foi paralisada, com a pausa durando mais de uma hora.

Os atletas saíram de campo e reaqueceram para retornar e jogar por mais três minutos. Antes da partida ser reiniciada, o VAR verificou o lance do gol e o anulou por impedimento de Amione.

Após o reinício, a bola rolou e o placar final foi de 2 a 1 para o Marrocos, que estreia com vitória no futebol masculino nas Olimpíadas.

*Com informações do SBT Sports