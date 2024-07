Dupla é presa por desvio de medicamentos e produtos hospitalares de unidades de saúde do AM

Manaus (AM) – Duas pessoas foram presas na terça-feira (23), por desvio de medicamentos e produtos hospitalares de unidades de saúde do Amazonas. A operação foi desencadeada após denúncia da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Conforme o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, as investigações em torno do caso iniciaram em março deste ano, a partir de uma denúncia da SES-AM informando algumas inconsistências em relação ao quantitativo de materiais hospitalares do Estado.

“Começamos um trabalho de monitoramento em um hospital do Amazonas e constatamos que um servidor público da Secretaria de Saúde estaria desviando medicamentos e insumos hospitalares da unidade hospitalar e os revendia para outras pessoas, que destinavam para uma empresa”, falou o delegado.

Na primeira fase da Operação Corsário, mais de duas toneladas de materiais desviados foram recuperadas pelos policiais civis do 1° DIP e três pessoas foram presas.

“Em continuidade às investigações, foi possível identificar a participação de outros servidores da Secretaria de Saúde no esquema criminoso. A partir disso, solicitamos ao Poder Judiciário mandados prisões preventivas e mandados de busca e apreensão de todos os envolvidos identificados”, disse o delegado.

Durante diligências na segunda fase, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca.

Os dois presos na segunda fase da Operação Corsário responderão por organização criminosa, furto qualificado, peculato doloso e receptação qualificada e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

