Aposta feita em Manaus fatura quase R$ 250 milhões em sorteio da +Milionária

Uma aposta feita em Manaus acertou as seis dezenas e os dois trevos do concurso 166 e levou o prêmio de R$ 249.094.227,14, no sorteio feito na noite de quarta-feira (24). É a primeira vez desde que foi criada, há mais de dois anos, que a loteria +Milionária teve um ganhador da faixa principal.

O histórico da loteria mostra que, desde o primero concurso, em maio de 2022, ninguém nunca havia acertado todos os números. O sortudo, que fez a aposta em Manaus, não teve seu nome divulgado. Segundo a Caixa Econômica Federal, trata-se de uma aposta simples (ou seja, não é um bolão) feita na lotérica Vieiralves, localizada no bairro Nossa Sra. das Graças, na capital amazonense.

Na premiação secundária, uma aposta de Santa Catarina levou R$ 12.623,82. O jogo é um bolão feito em São Joaquim, na lotérica A Roleta. Os sortudos acertaram cinco das seis dezenas, e um ou nenhum trevo.

Veja o resultado da +Milionária, concurso 166

20 – 43 – 44 – 19 – 10 – 42

Trevos: 3 – 4