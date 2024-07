Costureira morre atropelada por carro a caminho de igreja em Manaus

O caso ocorreu na rua Bernardo Michiles, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus

Uma costureira, não identificada, morreu ao ser atropelada por um carro na noite desta quarta-feira (24), na rua Bernardo Michiles, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. A vítima estava a caminho de uma igreja, segundo a família.

De acordo com informações de testemunhas, a costureira estava tentando atravessar a via e pediu para o motorista parar, mas ele seguiu e causou o atropelamento. A vítima ainda gritou ao ser atingida, mas morreu no local.

Segundo os familiares, a mulher era costureira e havia saído de casa para ir a uma igreja.

O condutor do veículo permaneceu no local e foi levado para prestar esclarecimentos em uma delegacia da cidade. O Instituto Médico Legal (IML), foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Leia mais

Suspeito de roubo é atropelado e recebe ‘corretivo’ de população na Zona Norte de Manaus