Lutador é internado em estado grave ao ser espancado após falsa acusação de crime, diz família

O caso ocorreu no bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus

O lutador de karatê Dayvisson Matheus Lima da Silva, de 20 anos, está internado em estado grave após ter sido espancando na noite de segunda-feira (22), na rua Independência, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a família da vítima, uma falsa acusação de que o jovem teria aliciado uma garota fez com que ele fosse atacado por pessoas desconhecidas em via pública.

Segundo informações de testemunhas repassadas à polícia, Dayvisson tentou aliciar uma jovem no local, causando uma revolta nos populares que passavam na região e acabaram agredindo ele.

Após as agressões, com a chegada da polícia, Dayvisson foi encaminhado ao hospital João Lúcio, por conta dos ferimentos, onde permanece internado em estado grave, conforme a família.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Dayvisson caído no chão, ensanguentado após ter sido espancado pelos populares. Veja as imagens no fim da matéria.

A garota que teria sido vítima do aliciamento não foi identificada.

Pai nega as acusações

De acordo com informações do pai de Dayvisson, Marcos Antônio, o jovem estava em uma parada de ônibus esperando o transporte para ir visitá-lo, quando foi surpreendido por um grupo de pessoas. Em seguida, a vítima foi espancada, sob acusações de ter aliciado a garota desconhecida.

Apesar das acusações, o pai negou a informação e afirma que o filho nunca teve envolvimento com coisas erradas e nem mesmo com drogas.

“Ele não bebe, não fuma. É meu filho mais novo, nunca tive problemas com ele. Um jovem trabalhador, estudioso e luta karatê há muito tempo”, disse o pai de Dayvisson.

Ainda de acordo com o pai, Dayvisson não tem nenhuma passagem pela polícia.

O caso deve ser investigado pelo 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).