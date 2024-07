Seca afeta mais de 100 locais de votação em municípios do Amazonas

A seca no Amazonas tem preocupado a Justiça Eleitoral. Antes mesmo do período mais crítico da estiagem, 102 locais de votação em 19 municípios já estão sendo impactados pelo recuo dos rios.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), cerca de 43 mil eleitores de 194 seções vão ter dificuldades para votar, em outubro.

Até o momento, os municípios mais afetados com a estiagem são São Gabriel da Cachoeira, Maués, Humaitá e Parintins.

Em São Gabriel, estão comprometidos 30 locais de votação, onde votam 13.407 eleitores. No município de Maués, 7 mil eleitores devem ser afetados, em Humaitá cerca de 3.686 e em Parintins outros 3.366.

Dos vinte municípios em situação de emergência no Amazonas, sete estão na região do Alto Solimões: Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

Algumas comunidades rurais já enfrentam dificuldades de acesso fluvial para chegar às sedes dos municípios.

Ações de prevenção

De acordo com o coordenador de cadastro e eleições do TRE-AM, Marcelo Lira, o Tribunal deverá adiantar o envio das urnas para esses locais, além de realizar a mudança de alguns locais de votação.

O órgão já tem um plano de contingência para tentar mitigar os impactos da seca nas eleições municipais do interior.

Entre outras medidas, está a utilização de helicópteros para transportar urnas e servidores para as regiões de difícil acesso.

Locais de votação atingidos pela seca no Amazonas:

