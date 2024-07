Homem é preso após esfaquear irmão até a morte em Japurá, no AM

Vanderlei do Nascimento Rocha, de idade não revelada, foi preso em flagrante pelo homicídio qualificado de seu próprio irmão, Max do Nascimento Mendonça, em Japurá, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu na madrugada de segunda-feira (22), por volta das 3h, na comunidade do Maparí. Na ocasião, ambos estavam ingerindo bebidas alcoólicas no local, quando iniciaram uma discussão e entraram em confronto físico.

Em determinado momento, Vanderlei desferiu uma facada na lateral do peito de Max, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Após o crime, Vanderlei fugiu.

Os policiais iniciaram as diligências logo após tomarem conhecimento do fato criminoso e efetuaram a prisão em flagrante de Vanderlei no bairro Dona Pepê, em Japurá, no mesmo dia do crime.

O homem foi autuado por homicídio qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Dupla é presa após esfaquear homem que matou seu irmão em 2009, no AM

Irmãos são assassinados a tiros e criança baleada em Manaus

Irmãos são presos após tentar matar homem a terçadadas e facadas em Manaus