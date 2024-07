Cachorro fica preso em bueiro e é resgatado por policial militar

Um cachorro, sem raça definida, foi resgatado por um policial militar, na tarde de quarta-feira (24), após ficar preso em um bueiro, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

O soldado da Polícia Militar (PM) James Rafael Barros estava fazendo um patrulhamento, junto com um colega, quando foram abordados por algumas pessoas na Avenida Javier Koelbel, no bairro Porto Meira.

Barros então iniciou uma operação para salvar o cachorrinho e, depois de alguns segundos, conseguiu regatá-lo. A imagem circulou nas redes sociais. O cachorro não se feriu.

Não se sabe como o cachorro foi parar dentro do bueiro. Os moradores contaram à corporação que ouviram um barulho estranho e, quando perceberam, o bichinho estava naquela situação.

Nos centros urbanos, bueiros podem ser um risco sério para os animais de rua, como cães e gatos. A falta de grades ou tampas apropriadas pode levar a acidentes fatais.

*Com informações do Litorânea FM

