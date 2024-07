Justiça suspende asfaltamento do trecho do meio da BR-319

A Justiça Federal no Amazonas derrubou a licença ambiental para o asfaltamento do trecho central da BR-319. A decisão liminar foi emitida nesta quinta-feira (25) e prevê multa de R$ 500 mil.

O pedido de suspensão foi feito pela rede ambientalista Observatório do Clima e acatado pela juíza Maria Elisa Andrade, da 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas (SJAM). A licença ambiental cassada, foi emitida pelo Ibama ainda no governo Bolsonaro.

A ação liminar afirma que a licença ignorou dados técnicos, análises científicas e vários pareceres do próprio Ibama durante o processo de licenciamento ambiental.

No entendimento da juíza, a decisão é necessária para estabelecer governança ambiental e controlar o desmatamento antes de iniciar a recuperação da rodovia.

A magistrada ainda considera a necessidade de estudos de impactos climáticos para o asfaltamento da BR-319.

Caso a decisão seja descumprida, foi determinada uma multa de R$ 500 mil. A liminar pode ser derrubada a qualquer momento.

A decisão não foi bem recebida pelas entidades que representam o setor da indústria e comércio do Amazonas.