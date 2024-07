Com ‘benção’ de Bolsonaro, Alberto Neto e Maria do Carmo formam aliança pela direita

Mesmo com apoito do ex-presidente Jair Bolsonaro, a união entre pré-candidatos pode não animar o eleitor manauara

Os pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL) e Maria do Carmo (Novo) firmaram uma aliança e lançaram, nessa semana, uma chapa da direita para as eleições municipais. A união com a empresária acaba com a possibilidade de uma composição de chapa entre o PL e o União Brasil, que também representa a direita.

Ao anunciar a chapa da direita com Maria do Carmo, Alberto Neto afasta a possibilidade de recuar da corrida à prefeitura. Mesmo após atuação de caciques políticos do União Brasil, para o pré-candidato compor chapa com o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Roberto Cidade.

Mesmo com a “benção” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a união pode não animar o eleitor manauara. Na última pesquisa eleitoral, divulgada no dia 22, pelo instituto Pontual Pesquisas, Alberto Neto aparece como quarta opção de voto com 8,5%, enquanto Maria do Carmo aparece em sexto com 2,8%. Com isso, a aliança poderia não dar ganhos políticos para nenhum dos pré-candidatos.

“A união da pré-candidatura de Maria do Carmo Seffair e de Capitão Alberto Neto é uma saída que os seus partidos, o PL e o Novo, encontraram para que seus candidatos separados não passassem por um vexame no resultado das eleições de Manaus”, avalia o cientista político Carlos Santiago.

Nas pesquisas, o pré-candidato do PL aparece atrás de David Almeida (Avante), Amom Mandel (Cidadania) e vem “lutando” com Roberto Cidade (União Brasil) para subir nas colocações, mas para o cientista político, essa estratégia não vai alterar o cenário político consolidado.

“É uma união sem apoio popular, sem carisma, é um bolsonarismo elitista distante da imagem do Bolsonaro, que é uma pessoa que tem muito carisma e muita relação popular. Essa união dificilmente vai mudar o cenário político, vai tirar o favoritismo de David Almeida Mandel e Roberto Cidade que vem crescendo nas pesquisas.”

Cenário atual

Em comparação as três últimas pesquisas divulgadas, Cidade garante o terceiro lugar na disputa pelo cargo de prefeito, enquanto o Alberto Neto tenta se estabilizar, mas só consolida o quarto lugar.

Na pesquisa divulgada na segunda-feira (22), pelo instituto Pontual Pesquisas, Roberto Cidade garante o terceiro colocado com 12,8% e Alberto Neto aparece em quarto com 8,5%. Mesma colocação no instituto EAS Consultoria Estatística, divulgado no dia 18, que mostra no cenário estimulado Cidade com 12,9%; e Alberto Neto, em quarto lugar, com 10,8%.

Já no levantamento do Institutos Eficaz Pesquisa e Tecnologia, divulgado no dia 10, Cidade mantém o padrão de terceiro lugar e surge com 9,3%, seguido em quarto por Alberto Neto (PL) com 8%.

União da direita

Bolsonaro reafirmou, na terça-feira (24), o compromisso do Partido Liberal com Manaus, os valores partidários, e explicou como os projetos e pautas políticas estão interligadas para os municípios serem os maiores beneficiados.

“Nós estamos na política desse município, dessa capital de Estado. É Deus, Pátria, Família e Liberdade, é respeito à propriedade privada, à família, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas. Mas o que tem a ver isso com as pautas municipais? Nós plantamos no município para que pessoas cheguem aqui em Brasília e exerçam realmente um trabalho de interesse de todos nós”, disse.

Alberto Neto agradece o apoio do ex-presidente para formar chapa com Maria do Carmo e argumenta a participação de líderes da direita para oficializar a parceria.

“Nosso líder anunciou e agora vamos seguir com o projeto da direita para Manaus. Será uma grande honra trilhar esse caminho com a Maria do Carmo, uma mulher empreendedora, excelente gestora, visionária, com valores de família e de direita, que quer o melhor para nossa cidade. Com o apoio do presidente Bolsonaro e dos líderes da direita vamos dar um choque de ordem e gestão em Manaus”, afirmou Capitão Alberto Neto.

A pré-candidata a vice-prefeita do partido Novo, Maria do Carmo, agradeceu a receptividade e a confiança do presidente Jair Bolsonaro, e destacou a importância da união da direita para construção de uma cidade, estado e país mais justo e com mais oportunidades para todos.

“Nossas pautas convergem, principalmente o resgate da ética e da transparência na Prefeitura de Manaus. Vou colocar toda a minha experiência em gestão a serviço da minha cidade, colaborando com a força de vontade que o deputado Alberto Neto tem para mudar Manaus. Nossa união é por Manaus. No Brasil inteiro a direita tem se unido para resgatar valores e combater a corrupção. Essa é a nossa missão”, disse Maria do Carmo.

Convenção partidária

A Convenção Partidária para oficializar os nomes de Capitão Alberto Neto (prefeito), Maria do Carmo (vice), vereadores do PL e Novo, além de alianças políticas para as eleições deste ano, será realizada no dia 3 de agosto, às 10h da manhã, no Clube do Trabalhador – Sesi, Zona Leste de Manaus.

