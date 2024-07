PM é condenado a 28 de anos de prisão por matar adolescente durante abordagem em Manaus

O crime ocorreu durante abordagem no dia 25 de outubro de 2018, no bairro Santo Agostinho

O policial militar Erivelton de Oliveira Hermes foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo assassinato de Hering Silva Oliveira. O crime ocorreu durante abordagem no dia 25 de outubro de 2018, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

Além dos 28 anos, o réu foi condenado, também, a outros 2 anos e 4 meses de reclusão por fraude processual.

O julgamento começou nesta quarta-feira (24), no plenário principal do Fórum Ministro Henoch Reis e foi concluído nesta quinta-feira (25) com a leitura da sentença.

Pelo homicídio qualificado Erivelton foi condenado a 24 anos de reclusão; pelo porte ilegal de armas a quatro anos e seis meses. Erivelton também foi condenado a dois anos e quatro meses de detenção por fraude processual e a perda do cargo público.

Outros dois policiais (já aposentados) – Ivanildo Rosas de Oliveira e Marcelino Brito de Freitas – foram inocentados pelo Conselho de Sentença da 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus.