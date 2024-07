Soldado do Exército morre ao cair de motocicleta a caminho de quartel em Manaus

O caso ocorreu na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus

O soldado do Exército Talysson Melo Barbosa, de 19 anos, morreu após cair de sua motocicleta nesta sexta-feira (26), na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, Talysson estava a caminho do quartel onde trabalhava quando tombou com a motocicleta e acabou sendo arremessado para a calçada.

Com o impacto, o militar não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda de acordo com informações de testemunhas, pessoas que passavam pelo local ainda tentaram reanimar Talysson, mas não conseguiram.

A vítima era soldado recruta do 4º Centro de Telemática de Área do Exército Brasileiro.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.