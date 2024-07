Paris tem manhã de caos horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos

O sistema francês de Trens de Alta Velocidade (TGV, na sigla em francês) foi alvo de vandalismo nesta sexta-feira (26). Segundo a SNCF, operadora ferroviária, as ações aconteceram de forma coordenada e incluíram ataques incendiários nas linhas que ligam Paris ao leste, oeste e norte da França. As operações foram suspensas.

O ataque aconteceu poucas horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. A ação criminosa está afetando milhares de espectadores, uma vez que as competições acontecem em locais fora de Paris, incluindo Nantes e Bordeaux, que estão conectados à capital francesa pelas principais linhas ferroviárias.

Em comunicado, a SNCF informou que está alertando os viajantes sobre o ocorrido. “Os viajantes afetados serão contatados por e-mail ou SMS. Pedimos a todos os viajantes que puderem que adiem a viagem e não se dirijam à estação. Todos os bilhetes para essas viagens interrompidas podem ser trocados e reembolsados”, disse a operadora.

Valerie Pecresse, presidente do Conselho Regional da Região Metropolitana de Paris, informou que 250 mil viajantes serão afetados pela interrupção hoje. Esse número ainda pode aumentar, já que a SNCF disse não saber quando as operações serão retomadas. O temor é que os serviços de reparo travem as linhas durante todo o fim de semana.

Pelas redes sociais, a ministra do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, condenou o vandalismo, dizendo que “mirar nos Jogos Olímpicos era mirar na França”. O mesmo foi dito pelo ministro dos Transportes, Patrice Vergriete, que também ressaltou que a interrupção das linhas irá impactar as férias da maioria dos franceses.

O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, também se pronunciou sobre o caso. Ele classificou o ataque como “atos de sabotagem”, dizendo que as ações foram planejadas. “Os nossos serviços de inteligência e aplicação da lei estão mobilizados para encontrar e punir os autores destes atos criminosos”, afirmou.

Cerimônia de abertura

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está marcada para começar às 19h30 (14h30 no horário de Brasília). Tradicionalmente, o evento, que abre as duas semanas de competições, é um espetáculo que combina elementos artísticos e culturais, com desfiles dos atletas participantes. No local, a tocha olímpica também é acesa.

Neste ano, a cerimônia promete reunir a herança cultural e a inovação da cidade, tudo apresentado em locais icônicos ao longo do Rio Sena. Essa será a primeira vez que a abertura dos Jogos acontecerá ao ar livre e terá quase quatro horas de duração. Ao todo, a abertura deve ser acompanhada por 3 bilhões de pessoas pelo mundo.

