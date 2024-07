Vestibular e SIS da UEA abrem inscrições para mais de 3,9 mil vagas na segunda-feira

As inscrições têm início no dia 29 de julho e seguem até às 17h (horário Manaus) do dia 29 de agosto

Com 3.952 vagas, sendo 2.313 para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e 1.639 para o Vestibular, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) inicia, na segunda-feira (29), as inscrições para os certames. Os candidatos têm até as 17h (horário Manaus) do dia 29 de agosto para se inscrever.

O boleto de inscrição poderá ser pago até o dia 30 de agosto de 2024, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, na data limite de 29 de agosto de 2024. O valor é de R$ 100,00 para o Vestibular e R$ 70,00 para o SIS.

Esta será a primeira edição do Vestibular e SIS estabelecida pela Lei nº 6.898, de maio de 2024, que regula as vagas oferecidas em concursos de vestibulares da UEA, com 50% das vagas destinadas a alunos do estado do Amazonas.

Para o reitor da UEA, André Zogahib, esta é uma oportunidade para os alunos da rede pública e a comunidade ingressarem na instituição de ensino superior. “A UEA está ofertando, agora, um maior percentual de vagas para o SIS, visando a colocação de alunos das redes pública e particular do Amazonas. Estamos trabalhando para que o certame aconteça da melhor forma possível. Então, os candidatos devem se atentar ao cronograma de todos dos editais (Vestibular e SIS) para que não percam os prazos”, reforçou o reitor.

Isenção de pagamento

O período de isenção será de 29 de julho a 2 de agosto, até às 17h (horário Manaus), para ambos os certames (Vestibular e SIS).

Provas Vestibular e SIS

As provas de Acompanhamento I, II e III acontecem no dia 20 de outubro. Para os candidatos do Vestibular, as provas ocorrerão nos dias 21 de outubro (conhecimentos gerais) e 22 de outubro (conhecimentos específicos e redação).

Resultado

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 6 de dezembro de 2024, assim como o edital de matrícula.

Link do Vestibular: https://www.vunesp.com.br/UEAM2401

Link do SIS: https://www.vunesp.com.br/UEAM2402