Abertas inscrições para o 2º Congresso Internacional de Fauna e Flora da Amazônia

A importância da fauna e flora da Amazônia transcende fronteiras e impacta o equilíbrio ecológico do planeta de diversas maneiras. Esta vasta e exuberante região desempenha um papel crucial em inúmeros aspectos que sustentam a vida na Terra.

A preservação da Amazônia é essencial não apenas para o presente, mas também para garantir um futuro sustentável para todos. Por conta desses aspectos e outros, que o Newman Educacional e o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) divulgam a segunda do Congresso Internacional de Fauna e Flora, conhecido como CIFFA, que ocorrerá nos dias 13 a 16 de novembro de 2024 na Southeast Missouri State University (SEMO) em Cape Girardeau, Missouri, EUA.

Oportunidade única para quem irá participar, pois a 2ª edição do congresso está com uma grade importante de atividades e terá a presença de palestrantes internacionais que compartilharão as perspectivas e estratégias para a preservação da Amazônia.

O II CIFFA reunirá especialistas, pesquisadores, estudantes e representantes de organizações governamentais e não governamentais de diversas partes do mundo.

O principal objetivo do congresso é promover a troca de conhecimentos e experiências sobre a conservação e sustentabilidade da fauna e flora amazônicas, além de abordar as principais ameaças e desafios enfrentados por este bioma essencial para o equilíbrio ecológico global.

Os participantes terão a chance de assistir às palestras, participar de workshops, mesas-redondas e sessões de pôsteres, onde serão apresentados os estudos e inovações mais recentes na área de biodiversidade.

Um dos pontos altos do congresso será a discussão sobre políticas públicas e iniciativas comunitárias que têm demonstrado resultados positivos na proteção da biodiversidade amazônica. Também serão abordados temas como o impacto das mudanças climáticas, o desmatamento, a exploração sustentável dos recursos naturais e a importância das comunidades indígenas na conservação ambiental.

O II CIFFA oferece uma plataforma única para a construção de redes de colaboração e a fomentação de parcerias que possam resultar em ações concretas e eficazes para a proteção da Amazônia. A expectativa é que o evento inspire novas pesquisas, projetos e políticas que contribuam para a sustentabilidade e a preservação deste ecossistema vital para o planeta.

A primeira edição do CIFFA ocorreu em março de 2019, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), e contou com uma ampla diversidade de palestrantes, incluindo renomados pesquisadores e doutores em áreas relevantes ao congresso.

O evento também teve a participação de diversas instituições e deixou um legado significativo com a presença dos reitores das universidades públicas do Amazonas, que abordaram temas relacionados às iniciativas das universidades para a preservação da fauna e flora da Amazônia.

As inscrições para a submissão de projetos e trabalhos científicos ou relacionados com o tema encontram-se abertas até o dia 9 de setembro de 2024. Para saber mais, acompanhe as informações através das nossas mídias sociais www.instagram.com/congressociffa, ou na fanpage do @congressociffa.