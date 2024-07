Corpo de homem que desapareceu com filha após naufrágio é encontrado no AM

O homem é uma das vítimas do naufrágio que aconteceu no sábado (20) após uma tempestade no Rio Amazonas

O corpo de Saul Nobre da Silva foi encontrado na quinta-feira (25) na região conhecida da Ilha do Arco, em Parintins, interior do Amazonas. O homem é uma das vítimas do naufrágio que aconteceu no sábado (20) após uma tempestade no Rio Amazonas. A filha dele de 2 anos ainda continua desaparecida.

Segundo informações de testemunhas, o corpo foi localizado pelo irmão da vítima, após as buscas terem sido encerradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A equipe da Defesa Civil do município de Urucará foi acionada e ajudou no traslado do corpo até a comunidade Carará-Açú, zona rural de Urucará, onde foi enterrado no mesmo dia no cemitério da comunidade.

As buscas pelo corpo da criança foram retomadas e seguem nesta sexta-feira.

Relembre o caso

Saul Nobre da Silva, de 27 anos, e Ana Sofia Nobre Teixeira, de 2 anos, pai e filha, respectivamente, desapareceram desde o último sábado (20), quando a canoa que eles estavam acabou naufragando em Urucará, interior do Amazonas, durante uma tempestade.

No momento do acidente, além das duas vítimas, também estava na embarcação Ana Elma Teixeira dos Santos, que é esposa de Saul e mãe de Ana Sofia. Ela acabou sendo salva por moradores da região.

O Corpo de Bombeiros de Parintins foi acionado para atender a ocorrência e informou que a canoa não afundou de imediato e que as vítimas ainda nadaram por um certo momento.