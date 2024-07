Preso homem que ameaçou divulgar ‘nudes’ da ex-companheira no AM

Um homem de 23 anos, foi preso nesta quinta-feira (25), por descumprimento de medida protetiva de urgência em favor da ex-companheira, de 30 anos. Segundo a polícia, o autor também estava ameaçando divulgar fotos íntimas da vítima, caso ela não mantivesse relações sexuais com ele.

A prisão ocorreu no bairro Tauá Mirim, no município de Coari, interior do Amazonas. De acordo com o delegado José Barradas, titular da unidade policial, a equipe policial soube do caso por meio de denúncia da própria vítima. Ela disse que o autor estava ameaçando divulgar suas fotos íntimas, caso ela não mantivesse relações sexuais com ele.

“O indivíduo já era investigado por crimes enquadrados na Lei Maria da Penha contra a ex-companheira, que tinha uma medida protetiva de urgência em seu favor”, disse a delegada.

Segundo o delegado, diante de informações obtidas em depoimento e perícia, foi possível constatar a ação criminosa. O homem foi localizado e preso em sua residência.

Procedimentos

O homem responderá por descumprimento de medida protetiva de urgência e ficará à disposição da Justiça.