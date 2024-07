Homem aponta arma para motorista e destrói ônibus durante briga de trânsito em Manaus; VÍDEO

Um homem não identificado apontou uma arma para um motorista e destruiu o ônibus da linha 352, durante uma briga de trânsito. A confusão ocorreu, na manhã desta sexta-feira (26), na Bola do Produtor, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o homem forçou uma ultrapassagem e acabou batendo no ônibus, em seguida, destruiu o veículo. Após os ataques, o condutor do carro fugiu do local.

Em nota, o Sinetram e a empresa Vega, informaram que o motorista do ônibus envolvido na colisão não reagiu ao comportamento do condutor do veículo particular, conforme orientações que fazem parte da conduta do sindicato e da empresa.

As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas e o sindicato aguarda o resultado das investigações e da perícia. A instituição ressalta ainda que não houve registro de feridos.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento em que o condutor do veículo aponta a arma para o motorista.