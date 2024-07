Colisão frontal entre motos deixa um morto e outro ferido; IMAGENS FORTES

Câmeras de segurança registraram o momento em que os motociclistas se chocaram de frente e foram arremessados na via pública

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, após um grave acidente envolvendo duas motos nesta quarta-feira (24), em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram o momento em que os motociclistas se chocaram de frente e foram arremessados dos veículos.

A cena chocou quem estava no local. As motos vinham em sentidos contrários e bateram de frente, resultando na morte de um dos motociclistas. Ambos foram arremessados das motos, e testemunhas do acidente correram para ajudar.

O outro condutor foi socorrido e está em estado grave, de acordo com o G1.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e foi registrado na delegacia de Barra Mansa.