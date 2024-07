Homem é agredido após ameaçar moradores no bairro Monte Sião, em Manaus

Os moradores estavam revoltados com as ameaças do homem

Um homem, não identificado, foi espancado após ameaçar moradores, nesta sexta-feira (26), na rua Juventina Pires, bairro Monte Sião, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, os moradores estavam revoltados com as ameaças do homem e decidiram se unir. O homem foi agredido com chutes, socos e pauladas.

Durante a ação, um homem disparou um tiro na cabeça do indivíduo que estava sendo agredido, em seguida ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio.

A polícia deve investigar o caso.

