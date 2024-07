Olimpíadas de Paris: Mafê Costa e Guilherme Costa vão à final dos 400m livre de natação

Os brasileiros Mafê Costa e Guilherme Costa, o Cachorrão, se classificaram para as finais dos 400m livre feminino e masculino, respectivamente. Mafê recolocou o Brasil na disputa por medalha nesta prova após 76 anos, enquanto Cachorrão foi o segundo melhor da classificação geral.

O Brasil também participou das eliminatórias do revezamento 4×100 metros livre nas categorias femininas e masculinas, mas não avançou para as finais.

Resultado histórico!

Atual recordista sul-americana da modalidade (4m02s86), Mafê Costa ficou perto de superar a marca na série eliminatória. Pela bateria de número dois, a brasileira completou os 400 metros em 4min03s47, ficando na quinta colocação.

Após a disputa da terceira e última bateria, ela caiu duas posições, mas se manteve entre as oito melhores nadadoras. Assim, a brasileira se classificou à final da modalidade, algo que não era feito desde Piedade Coutinho em Londres 1948.

“Feliz não é a palavra que eu descreveria agora, porém estou satisfeita. Meu objetivo era fazer o meu melhor tempo hoje, mas não consegui. Sou grata por chegar na final e agora quero analisar o que posso fazer para melhorar na decisão. Sei o quanto é difícil competir com as melhores nadadoras do mundo, por isso, estou focada em mim para fazer o meu melhor”, disse a brasileira.

Por outro lado, Gabrielle Roncatto não conseguiu avançar à final dos 400 metros livre feminino. A brasileira participou da terceira bateria, mas ficou na oitava colocação de sua série e no 16º lugar geral. Seu tempo na prova foi de 4min10s46.

Cachorrão é espetacular!

Uma das maiores esperanças de medalha do Brasil na natação, Guilherme Costa mostrou que está na briga direta pelo pódio nos 400 metros masculinos. O Cachorrão esteve na quarta bateria e fez bonito. Ele começou em um ritmo mais lento e poupou fôlego para os metros finais da prova. Assim, Guilherme sobrou e marcou o melhor tempo de sua série, com a marca de 3min44s23.

Além disso, o tempo de Cachorrão foi o segundo melhor entre todos os nadadores do dia, ficando atrás apenas do alemão Lukas Märtens, que fez 3min44s13.

“Minha preocupação não era com o tempo, mas sim em chegar à frente dos demais. Consegui fazer isso e gostei mais ainda de ter ficado no segundo lugar geral. Assim, vou ficar bem posicionado nas rais para a prova de tarde e espero repetir o bom desempenho. Vai ser outra prova e sei que vou precisar nadar mais rápido para ficar na frente”, comentou Guilherme Costa.

Já o Eduardo Moraes, outro brasileiro na categoria, não conseguiu avançar à decisão. Ele anotou o tempo de 3min51s74 e ficou no 28º lugar.

Sem finais no revezamento

O Brasil ainda disputou as eliminatórias do revezamento 4×100 metros livre nas categorias femininas e masculinas de natação. No entanto, ambas ficaram fora do top-8 e não conseguiram avançar às finais. Entre as mulheres, a equipe brasileira ficou na 7ª colocação da bateria dois, e no 12º lugar geral. O tempo delas foi de 3min40s60, cerca de quatro segundos atrás da Itália que ficou no 8º lugar.

Enquanto isso, o time masculino chegou perto de conquistar a vaga para a decisão. A equipe ficou na 4ª colocação da segunda bateria e no 10º lugar geral. Assim, o Brasil fica como equipe reserva caso dois times abandonem a competição. O tempo dos brasileiros foi de 3min14s22, cerca de dois segundos atrás da Alemanha, que ficou com a última vaga.

*Com informações do site Uol

