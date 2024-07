Primeira noite da disputa dos bois-bumbás de Manaus leva tradição do folclore ao sambódromo

A primeira noite da grande disputa dos bois-bumbás de Manaus no 66° Festival Folclórico do Amazonas aconteceu nesta sexta-feira (26/07), na arena do Sambódromo, Zona Centro-Sul da cidade. Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o festival resgata as tradições do folclore amazonense e promove a visibilidade e difusão da cultura.

O evento, que iniciou às 20h, teve a grande disputa entre os Bois Clamor de um povo, Brilhante e Galante de Manaus, durante um espetáculo emocionante que contagiou o público e atraiu mais de 4 mil pessoas na arena. As apresentações também são transmitidas ao vivo pelo canal da Cultura do AM, no YouTube.

Neste sábado (27), às 20h, é a vez das apresentações dos bois Tira Prosa, Corre Campo e Garanhão. A entrada é gratuita.

Apresentações

A primeira apresentação foi realizada pelo boi-bumbá Clamor de um Povo. A coordenadora de itens Wanda Yasmin, afirmou que preparou um grande espetáculo para essa noite.

“O povo vem se renovando e evoluindo aí na frente desde o ano passado. Os itens de evolução, os itens de voz e, principalmente, o boi.”

Fundado por Domingos Matos em 1996. Originalmente como um grupo de dança que se apresentava em arraiais e festivais na vida de Manaus, em meados de 2001, o grupo tornou-se tribo e em 2015 ocorreu a última transição para Boi-Bumbá.

O touro branco possui um cocar na testa e foi escolhido pelos integrantes do grupo Folclórico para fazer referência à transição de tribo para boi-bumbá.

O boi Clamor de um Povo sempre traz em sua indumentária as cores do boi: amarelo e preto, honrando o padrão de apresentação do bumbá. Mas, neste ano, o grupo também se valeu muito das cores verde e azul, representando o tema “Amazônia de encantarias”.

Nivea Caster, sinhazinha do Clamor de um Povo há dois anos, falou da satisfação em realizar mais uma apresentação na arena e encantar os jurados e o público de casa.

“A gente vem trazendo as lendas, os mitos, as histórias da nossa floresta amazônica. Também tem novidade da sinhazinha, tem bailado novo, tem carisma novo no ar. Minha expectativa é fazer uma boa apresentação, encantar o jurado, a minha galera auri-negra e o público de casa “, comentou.

Brilhante

Criado em 1982, no bairro da Praça 14 de Janeiro, o nome “Brilhante” foi decidido por sorteio. A partir daí, começaram os preparativos e o boi de pano foi confeccionado com a colaboração de toda a comunidade. A estreia no Boi Manaus foi em 1999.

Ornello Reis, apresentador do grupo Boi Brilhante, fez sua estreia no Festival Folclórico este ano. Embora tenha sido sua primeira apresentação no sambódromo, ele conta com 12 anos de experiência em festivais folclóricos, tanto no Amazonas quanto no Pará.

A temática da apresentação do grupo, “Esporas Etos Ancestral”, contou com as cores azul brilhante, verde neon, laranja e dourado nas indumentárias. Ornello explica sobre o significado desse tema.

“É uma homenagem, uma referência a todos os povos que vieram para a Amazônia em busca de melhores condições de vida lá atrás e contribuíram com a formação sociocultural do nosso povo, então é uma homenagem ao povo negro, povo indígena, povo árabe, judeu e todos que chegarem e formaram o que nós somos hoje, essa amazônia tão diversificada”, explicou.

Galante

A primeira noite de disputa terminou com o terceiro e último boi-bumbá, o Galante, que se apresentou na arena montada na ferradura do sambódromo.

O grupo foi criado em 1993, por um grupo de amigos, no reduto do bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. Inicialmente, o boi-bumbá foi idealizado apenas para o entretenimento dos moradores da região, mas foi inserido logo em seguida ao Festival Folclórico do Amazonas.

Representando o ítem Cunhã Poranga do boi Galante por três anos seguidos, Nill Kellen Ferreira destacou as cores de sua indumentárias deste ano: azul, vermelho e amarelo.

“Hoje venho representando Iaci, mãe de todas as águas. Eu entro em uma alegoria representando Iaci, com muita garra e muita sensualidade. Hoje (sexta-feira) minha indumentária está sendo assinada pelo Wilson, que é um dos nossos artistas desde o ano passado. Estamos muito felizes e vamos fazer um bom trabalho.” concluiu.

Apuração

A apuração dos Bois Bumbás de Manaus ocorre na segunda-feira (29/07), no Sambódromo, iniciando às 16h. A chegada dos envelopes às 15h e a entrega dos envelopes às 15h20.

*Com informações da assessoria

