Olimpíadas de Paris: Rayssa Leal conquista bronze no skate street feminino

Em disputa acirrada, Rayssa Leal foi até a última manobra para garantir a medalha de bronze no skate street feminino

Rayssa Leal conquistou o bronze no skate street feminino nos Jogos Olímpicos em Paris, com 253.37. A japonesa Coco Yoshizawa ficou com o ouro (269.93), e a também japonesa Liz Akama levou a prata (265.95).

Na etapa de corridas, Rayssa não foi tão bem e terminou em quinto lugar, com a melhor nota de 71.66, quase 18 pontos a menos que a japonesa Liz Akama, que fechou a fase de voltas em primeiro.

Rayssa recebeu um 92.88, a maior nota da história da modalidade nas Olimpíadas, e um 88.83 e conseguiu terminar em terceiro lugar

Após um começo instável nas voltas da classificatória, a brasileira se recuperou nas manobras e já havia batido o recorde de maior nota olímpica: 92,68 na terceira manobra.

Esta é a segunda medalha olímpica da atleta, que levou a prata na mesma modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

*Com informações da CNN