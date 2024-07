ADS entrega três toneladas de peixe em edição especial da Feira de Produtos Regionais

O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realizou neste sábado (27) uma edição especial da Feira de Produtos Regionais com a participação de quatro feirantes que comercializaram produtos regionais e café da manhã. A iniciativa teve como objetivo gerar mais renda para os feirantes e beneficiar os moradores da zona norte de Manaus no programa Amazonas Presente.

Ao todo, a feira movimentou R$ 5.341 mil. “Agradeço ao Governo do Estado por mais uma ação e agradeço também pela oportunidade de nós, produtores, estarmos aqui com os nossos produtos. Agradeço também à Presidente Michelle pela Feira da ADS”, disse a feirante Raimunda Carvalho.

Durante a programação, também foi realizada a entrega de três toneladas de tambaqui. A ação, executada por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF), beneficiou três instituições situadas no bairro Novo Aleixo, credenciadas no Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), alcançando aproximadamente 5 mil famílias. Nesta semana, o programa Amazonas Presente ocorreu na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, Novo Aleixo.

“Quero aqui agradecer ao nosso governador Wilson Lima, pela doação de pescado e à nossa presidente Michelle Bessa, da ADS. E hoje, mais de 300 famílias serão beneficiadas”, salientou a presidente de uma das associações beneficiadas, Tatiana Santos.

O programa Amazonas Presente desempenha um papel fundamental na promoção do bem-estar social, no estímulo à economia e na construção de uma comunidade mais forte.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Feiras da ADS com produtos regionais retornam em Manaus nesta terça; veja horários e locais