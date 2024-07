Olimpíadas: Brasil vai a sete finais da ginástica artística e Rebeca disputará cinco medalhas

O Brasil estará em sete finais da ginástica artística feminina em Paris-2024. E Rebeca Andrade disputará cinco medalhas (individual geral, trave, solo, salto e por equipe). Júlia Soares, que estreia em Jogos Olímpicos, chegou a uma final de aparelho.

Ela terminou em oitavo na trave. Flávia Saraiva também disputará a final individual, uma vez que terminou em 11º. As atletas, que competiram com collant preto, com pedrarias nas cores da bandeira brasileira, vão disputar a final por equipes. Terminaram em quarto no geral, com 166.499, atrás dos Estados Unidos (172.296), Itália (166.861) e China (166.628).

A final por equipes será a primeira, no dia 30 de julho, às 13h15 (horário de Brasília). Nesta segunda-feira, haverá a final por equipes masculina, que o Brasil não disputou.

Neste domingo, o Brasil entrou na Bercy Arena na última subdivisão, ou seja, já sabendo o que teria de apresentar para avançar na competição.

Os Estados Unidos, de Simone Biles, competiu cedo, de manhã, e a estrela americana foi o grande destaque. Mesmo sentindo a panturrilha, ela foi muito bem, e havia terminado em primeiro com com 59.566 pontos. Ela saiu do ginásio em primeiro lugar no geral, no solo e no salto, em segundo na trave, e em oitavo nas barras assimétricas.

Uma das zebras foi protagonizada pela equipe da França, que não se classificou para a final por equipes. No último Mundial, as donas da casa ficaram com o bronze.

O Brasil começou a rotação no salto. Rebeca começou com o Cheng (14.900 pontos) e optou pelo Yurchenko com dupla pirueta para garantir a vaga na final (14.466; com média 14.683).

Ela terminou em segundo, atrás apenas de Biles. (15.300 de média) e vai para a final. Assim como o treinador Francisco Porath, o Chico, havia dito, Rebeca deixou o Yurchenko com tripla pirueta para as finais da competição.

Nas barras assimétricas, Rebeca fez 14.400 e, em décimo, não conseguiu se classificar para a final do aparelho. O Brasil não terá representantes neste aparelho.

Na trave, Rebeca fez série excelente e, com 14.500, terminou em terceiro no aparelho (atrás da chinesa Yaqin Zhou, com 14.866, e Biles, com 14.733) e vai para a decisão.

Antes, Júlia Soares já havia feito apresentação de destaque e, com 13.800, avançou à final do aparelho, em oitavo. Flávia estava fazendo uma ótima apresentação, mas teve uma queda e obteve 13.133.

No solo, Rebeca, com 13.900, avançou mesmo sem uma série perfeita. Flavinha, que também é forte no aparelho, cometeu alguns errinhos e ficou fora.

No individual geral, Rebeca terminou em segundo (57.700), atrás de Biles (59.566). E Flavinha somou 54.199 terminando em 11°. Ao total, avançam 24 ginastas.

*Com informações do site Extra

