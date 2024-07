‘Série Encontro das Águas’ completa 10 anos com mais de 150 apresentações no Amazonas

A “Série Encontro das Águas”, que completa 10 anos em 2024, vai realizar espetáculos para celebrar as mais de 150 apresentações promovidas no Amazonas ao longo de uma década de história.

A programação, que terá início no dia 5 de agosto, é composta de espetáculos de dança, orquestras musicais e teatro. Entre os destaques, está a apresentação, entre os dias 8 e 11 de agosto, do espetáculo Cinderela, com o balé clássico e música de Sergei Prokofiev.

Outro destaque, a série retornará ao espetáculo Star Wars, que deu o pontapé inicial às apresentações, além de apresentar novidades da nova trilogia da saga.

“É a primeira vez que a gente vai executar a trilha sonora dos nove filmes da saga Star Wars. A gente retorna a esse mote para também iniciar um ciclo novo e repaginar os nossos próprios espetáculos. Vamos trabalhar com uma cara nova em diversas formas, não somente na apresentação dos espetáculos, mas também em toda a nossa parte de identidade visual e tudo mais”, explicou Átila de Paula, um dos diretores artísticos da Série.

Série retornará ao espetáculo Star Wars Foto: Divulgação

A Orquestra de Câmara do Amazonas, o Coral do Amazonas, o Balé Folclórico do Amazonas e a Amazonas Filarmônica compõem os corpos artísticos da Série.

O Ateliê 23, o Balé Álvaro Gonçalves, a Banda All Star e a Casa Geek 42 fazem parte dos parceiros artísticos da programação.

As apresentações artísticas também contemplarão a trilha sonora dos filmes de Quentin Tarantino, Cinderela, além de outras temáticas. Ao todo, o evento reúne mais de 330 artistas.

“O principal legado da Série Encontro das Águas é o diálogo entre as mais diversas artes, possibilitando uma enorme diversidade de artistas e público”, acrescentou Marcelo de Jesus, também diretor artístico dos espetáculos.

As apresentações serão realizadas até o dia 18 de agosto, no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro de Manaus. Os ingressos já podem ser adquiridos, na bilheteria do teatro, ou pelo no site https://shopingressos.com.br/.

*Com informações da assessoria

