Homem é preso por tentar matar o próprio pai com golpes de terçado no AM

O crime ocorreu na comunidade indígena Mongolotuba, no município de Barreirinha, no interior do Amazonas

Um homem de 21 anos, foi preso neste domingo (28), por tentar matar o próprio pai, de 49 anos, com golpes de terçado. O crime ocorreu na comunidade indígena Mongolotuba, no município de Barreirinha, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Adanor Porto, o autor pegou um terçado e desferiu dois golpes no braço e costas do próprio pai, após ele dar um tapa no pescoço do jovem.

“O autor já apresentava comportamento agressivo e teria cometido diversos crimes violentos na comunidade Molongotuba. A vítima da agressão confirmou sua periculosidade e seu modo violento”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, o homem já seria conhecido na comunidade, devido ao seu comportamento violento, os próprios moradores da comunidade realizaram um abaixo-assinado para sua expulsão, que foi oficializado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

“Com base nos elementos colhidos, foi representada à Justiça pela prisão preventiva do autor, e a ordem judicial foi decretada. A prisão foi efetuada na mesma comunidade onde o crime ocorreu”, relatou Adanor Porto.

Procedimentos

O homem responderá por homicídio qualificado de motivo torpe e ficará à disposição da Justiça.