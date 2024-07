Homem é preso por matar a ex com mais de 20 facadas no Amazonas

Um homem identificado como Elieuso Arantes Palheta, de 33 anos, foi preso nesta segunda-feira (29), por matar a ex-companheira, identificada como Ivanete Lima de Souza. O crime ocorreu no dia 22 de abril de 2023, no município de Tefé, interior do Amazonas.

Conforme a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, o autor e a vítima brigavam frequentemente e a motivação do crime teria sido ciúmes por parte do autor, durante uma das discussões.

“Na ocasião do feminicídio, ele golpeou a ex-companheira com mais de 20 facadas em várias regiões do corpo e estava foragido desde então. Na época, o crime causou grande impacto na população do município”, disse a delegada.

Segundo a delegada, constam contra ele outros três mandados de prisão por homicídio qualificado, homicídio tentado e estupro de vulnerável, este último cometido contra sua ex-enteada, filha da sua ex-companheira, também em Tefé.

O homem foi localizado no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e utilizava um nome falso para se esconder da polícia.

Prisão

De acordo com o delegado José Barradas, titular da DIP de Coari, a equipe policial tomou conhecimento dos mandados de prisões contra o indivíduo após ele se envolver em um acidente de trânsito, no domingo (28/07).

“No momento do acidente, ele colidiu a motocicleta que conduzia com uma viatura da Polícia Militar (PMAM). Após ser encaminhado para os procedimentos na delegacia, os investigadores constataram a existência dos mandados de prisão”, informou José Barradas.

O autor se escondia em uma casa, na rua Castelo Branco, bairro Santa Efigênia, em Coari.

Procedimentos

Elieuso Arantes Palheta responderá por homicídio qualificado, homicídio tentado e estupro de vulnerável. Ele ficará à disposição da Justiça.