Messi lidera ranking dos melhores jogadores do século 21

Na semana passada, a ESPN internacional publicou uma lista dos 25 melhores jogadores do século 21 e, como era de esperar pelo que se vê nas Melhores casas de apostas, o primeiro lugar ficou com Lionel Messi, que é, sem dúvidas, um dos maiores de todos os tempos.

O top 5 ainda tem Cristiano Ronaldo, Henry, Zidane e Modrić. Entre os 25 melhores jogadores deste século, segundo a ESPN, há quatro brasileiros. E o melhor colocado é Ronaldo Fenômeno, que está no 9º lugar.

Embora R9 também tenha sido um dos maiores de todos os tempos, é verdade que boa parte do brilho de sua carreira aconteceu ainda no final do século 20, quando ele, por exemplo, ganhou dois de seus três troféus de melhor do mundo.

Ascensão da França e da Espanha

Um dado interessante da lista é a grande presença de jogadores espanhóis e franceses. Ambos os países têm o maior número de representantes no ranking (cinco cada). O Brasil está logo atrás, com quatro jogadores (Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Neymar).

O domínio da França e da Espanha mostra a importante ascensão que ambos os países tiveram ao longo deste século. Historicamente, nenhuma das seleções era uma potência, mas isso mudou nos últimos anos.

A França, só no século 21, chegou a três finais de Copas do Mundo, enquanto a Espanha venceu um Mundial e três Eurocopas, tornando-se a seleção mais bem-sucedida do campeonato do Velho Continente, com quatro títulos no total.

Quais países dominarão os próximos anos?

E quais países dominarão o cenário do futebol no futuro? França, Espanha e Argentina são provavelmente as seleções mais bem-sucedidas deste século, juntamente com o Brasil, que teve um desempenho muito bom até 2010, mas vem decaindo ao longo dos últimos anos.

A Argentina, por exemplo, continuará forte mesmo com as aposentadorias de Di María (já confirmada) e Messi (que deve acontecer em breve)? O Brasil irá se recuperar e voltar a ser uma seleção temida e respeitada?

Vamos ver o que o futuro nos reserva, mas os próximos anos deverão ser muito interessantes para os fãs de futebol.

Ranking dos 25 melhores jogadores do século 21

1) Lionel Messi (Argentina)

2) Cristiano Ronaldo (Portugal)

3) Thierry Henry (França)

4) Zinedine Zidane (França)

5) Luka Modrić (Croácia)

6) Kylian Mbappé (França)

7) Andrés Iniesta (Espanha)

8) Xavi (Espanha)

9) Ronaldo Nazário (Brasil)

10) Ronaldinho (Brasil)

11) Zlatan Ibrahimović (Suécia)

12) Kevin De Bruyne (Bélgica)

13) Toni Kroos (Alemanha)

14) Sergio Ramos (Espanha)

15) Carles Puyol (Espanha)

16) Karim Benzema (França)

17) Sergio Busquets (Espanha)

18) Robert Lewandowski (Polônia)

19) Kaká (Brasil)

20)Neymar (Brasil)

21) Andrea Pirlo (Itália)

22) Wayne Rooney (Inglaterra)

23) Patrick Vieira (França)

24) Luis Suárez (Uruguai)

25) Gianluigi Buffon (Itália)