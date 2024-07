Roberto Cidade anuncia Menezes como seu vice para a Prefeitura de Manaus

O presidente do União Brasil Manaus e pré-candidato à prefeitura de Manaus, Roberto Cidade, anunciou nesta terça-feira (30), Coronel Menezes para ser seu pré-candidato a vice na disputa pela prefeitura de Manaus.

O anúncio, divulgado na noite desta terça-feira (30), surpreendeu o eleitorado, já que o nome de quem irá compor a chapa de Roberto Cidade nas eleições municipais estava previsto para ser revelado no dia da convenção partidária do União Brasil, que ocorrerá neste sábado (3). O governador Wilson Lima, presidente do União Brasil Amazonas, não marcou presença na cerimônia.

“Manaus já decidiu que quer mudar, mas também não pode mudar de qualquer jeito, precisa ter alguém que tenha experiência, equilíbrio, e que esteja pronto para trabalhar por Manaus. Manaus está pronta porque tenho o Coronel Menezes ao meu lado, está pronta porque tenho esse exército de vereadores aqui do meu lado. Hoje me sinto muito tranquilo. Tenho certeza que Manaus já decidiu que vai mudar e é por isso que hoje a gente faz esse anúncio e digo para vocês também que dia 3 de agosto nós vamos fazer a maior convenção de todos os tempos de um pré-candidato à Prefeito de Manaus”, destacou Roberto Cidade.

Essa estratégia foi uma possível alternativa para buscar desviar a atenção de seu concorrente e pré-candidato Amom Mandel (Cidadania), que anunciou, nesta terça-feira (30), um ‘chá-revelação’, onde revelou o nome do seu vice-candidato, durante a convenção da Federação PSDB/Cidadania e PRTB, que ocorreu no Sesi Clube do Trabalhador, às 19h.

Nos bastidores, Coronel Menezes já era visto como o vice ideal para Roberto Cidade. Próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Menezes tem grande popularidade entre os eleitores bolsonaristas e tem um público fiel de apoiadores em Manaus.

Em sua candidatura ao Senado em 2022, Coronel Menezes obteve 737.875 votos no Amazonas. Em Manaus, sua base mais forte, conquistou 544.262 votos, superando em mais do que o dobro os votos obtidos pelo senador reeleito Omar Aziz (PSD).

“Já somos amigos há bastante tempo. [Agradeço] agora pela confiança de ter nos convidado para sermos vice-prefeito na sua chapa. Minha gratidão a todo esse grupo que está aqui, todos nossos apoiadores. Estamos prontos para mudar Manaus”, completou Coronel Menezes.

A aliança de Roberto Cidade com Coronel Menezes pode trazer uma dinâmica para a corrida eleitoral. Menezes não apenas reforça a ligação de Cidade com o eleitorado bolsonarista, mas também agrega visibilidade à chapa.

O deputado estadual Roberto Cidade, que tem o apoio do atual governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), já possui várias alianças políticas, entre elas estão o Partido Progressista (PP), Republicanos, Podemos, Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Renovação Democrática (PRD) e Partido da Mulher Brasileira (PMB).

Nos últimos meses, Menezes participou de eventos partidários de Wilson Lima e de Roberto Cidade, o que reforçou a possível aliança entre Menezes e Cidade para Prefeitura de Manaus.

Convenção

O União Brasil marcou para o dia 3 de agosto a convenção partidária, que vai confirmar a candidatura de Roberto Cidade à Prefeitura de Manaus.

A convenção será realizada na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, localizada na avenida Constantino Nery, bairro Flores, a partir das 8 horas.

