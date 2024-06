Roberto Cidade ultrapassa Alberto Neto e assume terceiro lugar na disputa para prefeitura

Manaus (AM) — O pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Manaus, deputado Roberto Cidade, assumiu o terceiro lugar isolado na corrida eleitoral deste ano, ultrapassando o deputado federal Alberto Neto (PL), que aparece em quarto lugar. É o que aponta o estudo divulgado, nesta terça-feira (25) pelo Instituto de Pesquisa Action. Além de mostrar Cidade com 12,9% das intenções de votos no cenário estimulado, a pesquisa destaca o parlamentar como o pré-candidato com a menor rejeição entre todos os postulantes ao cargo.

Com a margem de erro da pesquisa de 2,77% para mais ou para menos, Cidade pode chegar a 15,67%, no cenário estimulado. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) está à frente do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL).

Roberto Cidade (12,9%) aparece à frente de quatro candidatos na pesquisa com resposta estimulada, quando os entrevistadores apresentam uma lista com o nome dos candidatos: Alberto Neto (10,4%); Marcelo Ramos (6,1%); Wilker Barreto (1,9%); Maria do Carmo (1,8%); votos brancos/nulos (6,6%); e não sabem (2,9%). No primeiro e segundo lugar, respectivamente, estão David Almeida (32,3%) e Amom Mandel (25,1%).

A pesquisa da Action, registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) sob o número AM-05195/2024, testou os nomes dos pré-candidatos que se colocaram à disposição do eleitorado até o momento. Além dos dois já citados, aparecem na disputa David Almeida (Avante), Amom Mandel (Cidadania), Marcelo Ramos (PT), Wilker Barreto (Mobiliza) e Maria do Carmo (Novo).

Ainda segundo a amostragem, Cidade aparece na terceira posição também no cenário espontâneo com 4,7%, podendo chegar ao percentual, conforme a margem de erro, de 7,47% da preferência do eleitorado manauara.

Dilema

De acordo com bastidores, as informações são que Alberto Neto enfrenta um dilema, prosseguir em campanha e consolida a candidatura na convenção do partido marcada para início de agosto ou desiste. Essa última opção é refutada pelo candidato, mas é recorrente no meio político.

Informações são que o PL tratam a desistência de Alberto Neto como mais do que uma possibilidade e já articulam uma aliança com o União Brasil, com o possível lançamento de um vice para compor com Roberto Cidade. Caso essa união se confirme, o grupo ganhará força.

Em nota divulgada, deputado Alberto Neto negou a possibilidade de desistência de sua candidatura e disse que ela esta ganhando força e que não existe outro nome dentro do partido para o pleito deste ano.

Confira a nota do parlamentar na íntegra:

“O projeto político do Partido Liberal para Manaus segue dentro do esperado pelo PL Nacional, Estadual e Municipal. Neste cenário a pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto à prefeitura de Manaus, segue firme e não existe outro nome dentro do partido para o pleito deste ano.

A escolha do Capitão Alberto Neto foi definida pelo lider do PL. Jair Bolsonaro, para representar a direita na capital como majoritário nas próximas eleições e será consolidada no período das convenções conforme legislação, não existindo portanto. qualquer possibilidade de aliança para vice ou desistência de sua pré-candidatura.

Alberto Neto“

Rejeição

O estudo da Action destacou que o deputado estadual Roberto Cidade é o pré-candidato menos rejeitado. Dos sete nomes colocados na pesquisa, Cidade obteve somente 7,4% dos eleitores que disseram não à sua pré-candidatura. Na amostragem, os entrevistados tinham direito de rejeitar dois nomes.

Na primeira rejeição, Roberto Cidade obteve 3,4% e na segunda o percentual de 4%. O ex-deputado federal petista, Marcelo Ramos, lidera a rejeição com 31,7%.

A pesquisa foi registrada no TRE-AM sob o número AM-05195/2024 e ouviu, entre os dias 17 e 20/06/24, 1.250 eleitores de Manaus. O nível de confiança foi de 95% e o erro amostral é de 2,77% para mais ou menos.

Ipen

Ontem, o Instituto de Pesquisa do Norte (Ipen) divulgou a quarta pesquisa encomendada por um grupo de portais de notícias do Amazonas, mostrando também que o deputado estadual Roberto Cidade já assumiu isoladamente a terceira colocação.

Segundo os dados do Ipen, no cenário estimulado Roberto Cidade desbancou Capitão Alberto Neto e obteve 9,3% da preferência do eleitorado manauara. Se for considerada a margem de 3,09% para mais ou para menos, Cidade chega a 12,39%.

Na última pesquisa do Ipen divulgada em 15 de maio deste ano, Cidade obteve 8,7% e ocupava naquela época a quarta posição, enquanto Alberto Neto aparecia com 10,9%.

A pesquisa do Ipen foi registrada na Justiça Eleitoral sob o nº AM-08938/2024. Foram ouvidos 1 mil eleitores na cidade de Manaus entre os dias 10 e 19 de junho deste ano. A confiabilidade é de 95% e a margem de erro de 3,09%.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeito David Almeida entrega 15º Cras e amplia acesso ao Cadastro Único na atual gestão

Lançamento do Livro ‘Além do Voto’ em Manaus: Um Guia Essencial para as Eleições de 2024

Cerca de 54% dos eleitores dizem ter vivenciado compra de votos, aponta pesquisa