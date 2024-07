Foragido da Justiça que mantinha enteadas em cárcere privado é recapturado no AM

Um foragido da Justiça, de 29 anos, foi recapturado na manhã desta terça-feira (30), em Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

O homem, que estava foragido desde fevereiro deste ano, estava mantendo as enteadas, de idades não informadas, em cárcere privado. Na ocasião, foram apreendidas drogas, armas e munições.

Os policiais militares receberam denúncia anônima de que um homem, conhecido por ser chefe de uma organização criminosa e responsável por diversos homicídios, estava mantendo as filhas da atual companheira como reféns, no conjunto Sebastião Ferreira.

A equipe policial iniciou as diligências no local e conseguiu capturar o suspeito com armas de fogo e drogas. As duas crianças, que foram encontradas na residência, informaram aos PMs que eram enteadas do suspeito.

“Para os policiais militares que atenderam à ocorrência, o homem contou que fez isso porque havia entrado em conflito com a companheira dele, mãe das crianças”, revelou o capitão PM Memória.

Com o homem foram apreendidas, ainda, uma pistola calibre 38 com 11 munições, uma porção de cocaína, três porções de oxi e uma porção de maconha. Além dos entorpecentes e do armamento, também foram apreendidos R$ 330 em espécie e uma balança de precisão.

Após consulta junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), os policiais militares confirmaram que ele tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

