Amom anuncia ativista Nancy Segadilha como sua vice na disputa à prefeitura

O deputado federal e pré-candidato, Amom Mandel (Cidadania), anunciou a advogada e ativista Nancy Segadilha como sua vice-candidata, na noite desta terça-feira (30), na convenção partidária da Federação PSDB/Cidadania e PRTB, que ocorreu no Sesi Clube do Trabalhador. Os dois formam a primeira chapa pura e inclusiva, já que Segadilha é tetraplégica, ativista pela causa das pessoas com deficiência (PCDs) e Amom é autista.

“A Nancy representa não apenas uma mulher cadeirante, ela representa a esperança e a revolta para que um dia todos os corruptos paguem pela corrupção que fez ela ficar assim.

Nós estamos aqui hoje para que a justiça seja feita para todos. Precisamos tirar os ladrões da prefeitura, do estado e do governo federal”, declarou Amom. Amom decidiu ser irreverente na convenção para divulgar quem seria a sua vice. O evento foi preparado como um chá revelação em que uma fumaça rosa antecipou a revelação do nome de Nancy. O parlamentar fez uma brincadeira para convidar os aliados e chamar a atenção do público em geral, já que as especulações em torno do vice de Amom giravam em torno de dois nomes indicados pelo PSDB, um masculino, o ex-deputado Ricardo Nicolau, e o outro feminino, a juíza recém-aposentada Eunice Torres. O rosa e azul, comumente usado nesse tipo de evento, também fazem alusão aos tons do partido e da campanha. “Eu não nasci com deficiência e foi um buraco na pista que me fez ficar tetraplégica. Hoje, em Manaus, nós não temos nem calçadas e eu sei que as pessoas sofrem com isso. Passei pela maior luta da minha vida que era sobreviver e superei com a força de uma mulher amazônida. Eu sei o que é se sentir excluída por uma sociedade em que não existem políticas públicas e com certeza eu não serei uma vice decorativa. Queremos uma Manaus diferente. E eu o Amom temos os mesmo princípios, valores e lutas. Eu acredito nele e sei que ele vai dar a cara a tapa”, declarou Nancy Segadilha. Nancy Segadilha A decisão pelo nome de Nancy é uma união de forças na defesa das bandeiras sociais, principalmente a dos PCDs. Há 19 anos, a advogada se tornou tetraplégica em um acidente de carro ocasionado pelo desvio de um buraco na rua. O movimento de chicote a fez perder a mobilidade corporal e quase perder o título de bacharel em direito. Após lutar pela sua vida, ela se formou e passou a trabalhar de forma obsessiva tanto pela acessibilidade, quanto pela garantia de direitos dos PCDs. Foi assim que iniciou a campanha “Inclusão dever de todos”. Foi presidente da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Amazonas e vice-presidente nacional na mesma comissão. Esse trabalho proporcionou experiência em direito civil dessas pessoas, pois atendeu demandas de diversos temas desse público pela Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (Caaam). Em 2020, ela concorreu às eleições pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS), mas não conquistou votos suficientes. No mesmo ano, atuou como secretária executiva adjunta da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) no estado.

Com a promessa de trazer “novas soluções para os velhos problemas”, Amom traz consigo a marca da juventude. Com a coligação “Liberta Manaus”, garante mudar a gestão da capital e dar fim ao desperdício e mau uso do dinheiro público.

Chá revelação

O nome, até então desconhecido pelo público, tinha levantando suposições e estimulado a curiosidade dos moradores da cidade, que levantam as especulações se é um homem ou uma mulher.

Na tarde desta terça-feira (30), o pré-candidato anunciou um ‘chá-revelação’, para revelar o nome do seu vice, durante a convenção da Federação PSDB/Cidadania e PRTB.

Nos bastidores, nomes eram cogitados para a vaga, entre eles Ricardo Nicolau, que possui ampla visibilidade entre os eleitores de Manaus, e da juíza aposentada Eunice Torres.

Outro nome que tinha ganhado força nos bastidores, é o de Virgílio Melo, secretário-geral do partido e figura de confiança do senador no PSDB.

Vice-candidato

Os pré-candidatos Alberto Neto (PL) e Roberto Cidade (UB) já anunciaram as suas chapas para concorrer na disputa pela Prefeitura de Manaus.

Nesta terça-feira (30), presidente do União Brasil Manaus e pré-candidato, Roberto Cidade, anunciou, Coronel Menezes como seu pré-candidato a vice na disputa pela prefeitura.

O anúncio, divulgado de última hora nesta terça-feira (30), surpreendeu o eleitorado, já que o nome de quem irá compor a chapa de Roberto Cidade nas eleições municipais, deveria ser revelado no dia da convenção partidária do União Brasil, que ocorrerá neste sábado (3).

Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) oficializou a candidatura conjunta dos pré-candidatos Capitão Alberto Neto (PL), como prefeito, e Maria do Carmo (Novo), como sua vice, para à Prefeitura de Manaus.

Bolsonaro fez o anúncio durante encontro com os pré-candidatos na sede do Partido Liberal em Brasília. A chapa política marca a união das siglas Partido Liberal (PL) e Partido Novo (Novo) em prol da direita.

