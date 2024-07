Correios alertam para golpe de SMS de encomenda ‘presa na alfândega’

Nas redes sociais, há relatos de usuários que foram alvo do golpe

Os Correios informaram através de uma nota um alerta sobre um golpe que cobra uma taxa alfandegária que, na verdade, não existe. O texto da empresa pública chama a atenção para a “disseminação de mensagens falsas que usam o nome e a marca da empresa de forma indevida”. Nas redes sociais, há relatos de usuários que foram alvo do golpe.

As mensagem de texto, que podem chegar via SMS, e-mail ou WhatsApp, dizem haver atualizações sobre um pacote, que foi taxado e aguarda pagamento para retirada. É disponibilizado, em seguida, um link que parece ser da própria agência. Pedidocorreios.online e carregar.me são alguns dos links usados no golpe. Até a identidade visual da página é semelhante à dos Correios (veja abaixo).

Nas redes sociais, há diversos alertas de pessoas que receberam essas mensagens. “Só essa semana eu recebi três mensagens dessas, cada uma com valores diferentes”, contou uma internauta. “Meu Deus, chegou pra mim isso, mas graças a Deus eu não fiz o pagamento”, agradeceu outra. “A sorte é que eu não estava aguardando nada do correio”, se alivou uma terceira.

Em nota, os Correios dão dicas aos usuários para que eles não paguem nada indevido: “Para não cair em golpes, o ideal é que os clientes baixem o app dos Correios para acompanhar suas entregas. No aplicativo é possível rastrear encomendas e pagar tributos de importação, entre outros serviços”.

*Com informações Metropoles