Padre é preso por dirigir bêbado e tentar subornar policiais; VÍDEO

O padre Danilo Joaquim Costa Neto, foi preso, após ser flagrado dirigindo bêbado na GO-010, em Bonfinópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com os policiais, o padre estava dirigindo em zigue-zague na pista e, após ser abordado, tentou subornar a equipe.

O caso ocorreu no último domingo (28). Um vídeo mostra o momento em que o padre confessa ter bebido cerveja.

“Eu pago o valor que vocês quiserem, mas, por favor, só me acompanhem até a minha casa para que eu possa dormir. Quem você acha que é? Eu tenho influência”, teria dito o padre no momento da abordagem policial.

Conforme a polícia, o padre foi abordado após quase atropelar dois ciclistas. Os agentes disseram que ele apresentava sinais claros de embriaguez, além de exalar forte odor de bebidas alcoólicas. Latas de cerveja e uma arma de fogo com 17 munições também foram encontradas dentro do veículo

Os relatos da Polícia Penal acrescentam que Danillo ameaçou a equipe, dizendo que iria “acabar com eles”. “Amanhã, vocês vão estar em todos os jornais, eu vou acabar com vocês”, ameçou o padre, segundo a Polícia Penal.

O carro em que a equipe de fiscalização estava era conduzido por uma policial mulher, que afirma no relato ter sido desacatada por seu gênero ao questionar a conduta do padre.

Resistiu à prisão

Conforme os relatos, aos quais o portal g1 teve acesso, no momento em que foi dada voz de prisão ao padre, que acabou algemado, o religioso começou a agredir a equipe, causando lesões nos policiais e arrastando a policial que conduzia a viatura. Após ser colocado no veículo, Danillo continuou com as ameaças, enquanto chutava a grade.

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada ao local para aplicar o teste do bafômetro, mas o suspeito se negou a fazê-lo. Danillo, o carro que ele conduzia e os itens apreendidos foram encaminhados à delegacia de Senador Canedo.