Mulheres estão devendo mais do que homens no Amazonas

As mulheres são as mais endividas no Amazonas, sendo 51,2% da população inadimplente, do universo de 1.549.693 milhão de pessoas devedoras no Estado. Conforme os dados de junho do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas, do Serasa.

Os homens figuram com 48,8% de inadimplentes. Já o valor médio da dívida por amazonense é de R$ 4.662,06.

Em relação à faixa etária, a maioria das dívidas está concentrada na população entre 26 e 40 anos, 38,9%, seguido dos que tem entre 41 e 60 anos (35,1%), acima dos 60 anos (15%) e até 25 anos (14%).

O varejo é o segmento com maior percentual de dívidas no Estado, 27,41%. Na sequência aparece bancos e cartões com 26,39%, financeiras com 14,50% e as utilities (contas de água, luz e gás), com 13,20%.

Diferente do cenário nacional, entre maio e junho, o Amazonas registrou aumento de mais de 5 mil pessoas inadimplentes. Em maio, o número era de 1.543.741 milhão e, em junho, alcançou 1.549.693 milhão.

Queda nacional

No cenário nacional, os dados do Serasa mostraram em junho uma tendência de desaceleração apresentada no mês anterior. Essa é a segunda retração consecutiva, representando menos 918 mil brasileiros no cadastro de negativação, contabilizando uma redução de 1,25% nos últimos 60 dias.

Com 72,50 milhões de inadimplentes — contra os 72,54 milhões de maio —, o país contabiliza 273 milhões de dívidas, que, somadas, alcançam a marca de R$ 397 bilhões.

“Essa é a primeira vez no ano que registramos duas quedas da inadimplência em sequência”, afirma Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome.

“A continuidade do calendário de restituição de imposto de renda pode ser um dos fatores que contribuem com essa queda. A injeção de dinheiro no mercado e outros indicadores econômicos, como a redução da taxa de desemprego nos últimos meses, podem continuar influenciando o indicador de forma positiva”.

As dívidas com Bancos e Cartões de Crédito seguem como o principal motivo para o endividamento, com 29,16% do total de dívidas dos inadimplentes.

Em segundo lugar aparecem as contas básicas de água, luz e gás (21,85%), que, por sua vez, registraram uma queda em relação ao mês anterior, com diminuição de 1,25 pontos percentuais.

Descontos acima de 90%

Para quem deseja negociar as dívidas, a plataforma Serasa Limpa Nome reúne mais de 700 empresas de diversos segmentos, como bancos, universidades, varejistas, telefonia, entre outros.

Ao todo, são 33 milhões de dívidas negativadas com possibilidade de negociação com mais de 90% de desconto.

Serasa

A Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais.

