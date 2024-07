Musk aceita desafio de Nicolás Maduro e revela prêmio da luta

Durante a cerimônia do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, na qual Nicolás Maduro foi proclamado presidente eleito, ocorrida na segunda-feira (29), o mandatário fez um longo discurso sobre os grupos estrangeiros que supostamente querem derrubar seu governo e se apossar do petróleo venezuelano.

Entre as várias figuras mencionadas por Nicolás Maduro, estava o empresário sul-africano Elon Musk, proprietário da Tesla e do X. Em sua fala, Maduro afirmou que Musk está por trás dos movimentos golpistas na Venezuela e o desafiou para uma luta.

“Elon Musk, você está desesperado, se controle, eles te levarão ao fracasso como a direita levou todos os políticos dos EUA ao fracasso. Elon Musk, quem mexe comigo, fracassa. Quem mexe com a Venezuela, fracassa, Elon Musk. Quer uma briga, Elon Musk? Estou pronto! Sou filho de Bolívar e de Chávez! Não tenho medo de você, Elon Musk. Vamos conversar, onde você quiser”, finalizou Nicolás Maduro em tom de desafio.

Ao tomar conhecimento do desafio de Nicolás Maduro, Elon Musk aceitou o convite para a luta. Após aceitar, Musk publicou no X uma série de tweets sobre a questão. Em uma dessas publicações, o empresário afirmou que “aceita, mas que Maduro é um covarde”.

Musk aproveitou o momento 5ª série para debochar de Mark Zuckerberg, dono da Meta e seu “rival” no ramo das redes sociais: “Maduro é um cara grande e provavelmente sabe lutar, então esta seria uma luta real. Zuck é um rapazinho, então seria uma luta curta haha.”

Em outra publicação, Musk revelou qual seria o prêmio da luta entre ele e Maduro: “Se eu ganhar, ele renuncia ao cargo de ditador da Venezuela. Se ele vencer, dou-lhe uma viagem grátis para Marte.”

