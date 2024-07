Michelle é a favorita para enfrentar Lula em 2026 entre bolsonaristas da BA e de PE

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desponta como aposta dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) para disputar a corrida presidencial em 2026, caso o ex-presidente, hoje inelegível, não possa ser candidato, de acordo com pesquisas Genial/Quaest feitas em seis estados do país.

Além de Michelle, o instituto testou nomes de quatro governadores alinhados ao ex-presidente: o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Da lista, a ex-primeira-dama é o potencial sucessor de Bolsonaro, que consegue ter maior capilaridade nos diferentes estados, enquanto os governadores conquistam mais adesão da base do ex-presidente nas respectivas unidades da federação que governam.

Michelle foi o nome citado como mais forte para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos dois estados do Nordeste pesquisados (Pernambuco e Bahia). Em Minas Gerais, ela aparece empatada com Zema e Tarcísio.

Em São Paulo, a presidente do PL Mulher é superada pelo governador do estado, enquanto no Paraná e em Goiás ela também fica atrás dos mandatários estaduais — Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado —, mas por uma diferença pequena.

Condenado em duas ações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, Bolsonaro está inelegível até 2030. Lideranças políticas ao seu redor, porém, ainda têm esperança de que a defesa do ex-presidente consiga reverter a situação.

Em um cenário no qual Bolsonaro permaneça fora da disputa nas urnas, a ex-primeira dama é vista como a melhor opção para enfrentar Lula, em 2026, para 51% dos apoiadores do ex-presidente em Pernambuco e para 46% desse segmento na Bahia.

Em Minas, 29% citam Michelle como melhor opção, mesmo patamar de Zema (28%) e de Tarcísio (27%), se consideradas as margens de erro dos levantamentos.

Em São Paulo, o cenário muda e há predileção pelo atual governador para o posto de sucessor de Bolsonaro.

No estado, 50% dos apoiadores do ex-mandatário avaliam que Tarcísio seria o melhor nome para enfrentar Lula em 2026, enquanto 30% dos ouvidos veem Michelle como a melhor opção. Ainda assim, a ex-primeira-dama aparece bem à frente dos demais nomes, que pontuam entre 2% e 6%.

Em Goiás, a mulher de Bolsonaro é vista como o nome mais forte para 33% dos que apoiam Bolsonaro. Caiado, por sua vez, é citado por 37% deles, enquanto Tarcísio marca 20%. No Paraná, Michelle fica atrás de Ratinho Júnior (37% a 31%), mas também supera Tarcísio (23%).

As pesquisas da Bahia e de Pernambuco foram divulgadas nesta quarta-feira pela Quaest e foram feitas entre 25 e 28 de julho. Foram entrevistados, respectivamente, 900 e 702 entrevistados nesses estados, com margem de erro estimada em 3,3 pontos percentuais e 3,7 pontos, para mais ou menos. Os resultados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná têm como base levantamento da Quaest feito em abril, já divulgado anteriormente.

*Com informações do site O Globo

Leia mais:

Observatório da Violência Contra a Mulher da Assembleia do Amazonas será lançado em agosto

Pesquisa indica liderança de Lula para eleições de 2026