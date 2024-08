VÍDEO: italiana desiste de luta contra boxeadora trans nas Olimpíadas

A luta de Angela Carini, da Itália, desistiu da luta que durou apenas 46 segundos, com a adversária argelina Imane Khelif, uma boxeadora transgênero anteriormente reprovada em testes de gênero, mas autorizada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) a competir nos Jogos.

Carini afirmou que sua decisão de abandonar a luta não estava relacionada com a situação de Khelif. Ela explicou que desistiu devido a dores intensas no nariz.

“Eu não perdi hoje, apenas fiz meu trabalho como lutadora. Entrei no ringue, lutei e não consegui. Saio de cabeça erguida e com o coração partido”, comentou.

Imane Khelif e Lin Yu-ting são as boxeadoras que falharam em testes de gênero e foram autorizadas a competir em Paris 2024.

O COI permitiu sua participação apesar das controvérsias envolvendo os testes de gênero realizados pela Associação Internacional de Boxe (IBA), que foi banida do circuito olímpico. As regras de elegibilidade do COI são menos rígidas do que as da IBA.

Italiana desiste de luta contra boxeadora trans nas Olimpíadas pic.twitter.com/GrLO8ZtyDR — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 1, 2024

Leia mais

Olimpíadas: Lutadora Bia Ferreira vence e garante um lugar no pódio em Paris