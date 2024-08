David afirma que vice será escolhido em convergência com Omar e Eduardo Braga

Convenção partidária do Avante ocorrerá no dia 3 de agosto, sábado, às 19h

O pré-candidato David Almeida (Avante) afirmou, nesta quinta-feira (1º), que o nome do vice dele para a Prefeitura de Manaus será escolhido em acordo com “seus aliados”, os senadores Omar Aziz (PSD) e Eduardo Braga (MDB).

“Nós temos uma coligação de alianças com o senador Omar e com o senador Eduardo Braga, respeitando todas as individualidades. Estamos conversando por uma composição de uma aliança para que a gente possa caminhar juntos nessa eleição”, afirmou David, em entrevista à TV Norte Amazonas.

A convenção partidária do Avante ocorrerá no dia 3 de agosto, sábado, às 19h, no Espaço Via Torres, localizado na Avenida das Torres, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

O evento irá oficializar o nome do prefeito e pré-candidato David Almeida como candidato à Prefeitura de Manaus e revelar o nome do vice, ainda não definido. Ele é favorito nas pesquisas eleitorais.

“Sábado [3 de agosto] é a convenção do Avante com os partidos aliados. Eles [Braga e Omar] fazem parte da nossa coligação. Nós entendemos, estamos conversando e esperamos chegar ao entendimento nas próximas horas para anunciar um nome de convergência que vai compor a minha chapa de vice para ser confirmado no próximo sábado”, completou David.

Para o sociólogo, analista político e advogado, Carlos Santiago, o nome do possível vice de David Almeida é crucial e ainda pode movimentar as decisões eleitorais.

“Vamos aguardar o anúncio de David Almeida e Marcelo Ramos, decisões que prometem, pois David Almeida quer chapa puro-sangue e um parceiro correlacionado de sua composição, enquanto Eduardo Braga e Omar Aziz buscam emplacar os seus apoiadores na chapa de David. Por isso, até que as convenções e as escolhas dos vices do David e do Marcelo, a política e as eleições continuam indefinidas”, disse o cientista político.

O “reforço” na aliança com Braga e Omar ocorre após o MDB cogitar lançar candidatura própria ao cargo de prefeito. Os senadores querem indicar o vice, que irá compor a chapa de David Almeida.

David disse que quer alguém que tenha o perfil do atual vice-prefeito Marcos Rotta, que não pode concorrer ao mesmo cargo, pois já está no segundo mandato consecutivo.

“Temos alguns nomes, mas ainda não foi decidido. Mas o perfil que eu quero é o perfil do Marcos Rotta. Alguém que contribua, que trabalhe, que tenha engajamento com a população. E nós estamos buscando esse nome ainda”, disse David.

O pré-candidato e atual prefeito de Manaus, ainda não teve nenhum vice confirmado, mas afirmou, na quarta-feira (24), está analisando seis possíveis nomes.

O pré-candidato agradeceu o apoio dos três senadores e mencionou que eles destinaram emendas para obras que estão sendo realizadas na capital.

“Os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério tem ajudado muito a cidade de Manaus. Depois de 74 anos nós conseguimos armar a guarda municipal. Quem ajudou? Foi o senador Eduardo Braga. Ele tem ajudado a cidade de Manaus. Estou recapeando, por exemplo, toda a avenida Grande Circular, da bola do São José à Bola do Produtor. Quem conseguiu o recurso? Senador Omar Aziz. Se você passar agora na Avenida Constantino Nery, quem está ajudando com aquela emenda é o senador Plínio Valério”, disse David Almeida.

