Rede de franquias de açaí chega a Manaus

Do Pará, a marca aposta no modelo de franquia para crescer

A rede de franquias Puro.Açaí, chega a Manaus após expansão para a região Norte, ampliando sua presença no mercado nacional. Do Pará, a marca aposta no modelo de franquia para crescer.

Nos planos de expansão da marca, as cidades da região Norte, especialmente Manaus, estão entre os alvos para novas lojas.

“Entrar num mercado que tem o açaí tão fortemente na sua cultura gastronômica é um desafio e, ao mesmo tempo, uma honra. Porque sabemos a qualidade que um produto precisa ter para conquistar esse público, e temos certeza que nosso açaí é um dos melhores no mercado hoje”, revela Franklin Vieira, presidente do Grupo Puro.Açaí.

A empresa está se aproximando do público e de possíveis futuros franqueados na capital amazonense. A expectativa é de abrir a primeira loja na região nos próximos meses.

“Nós temos um modelo de negócio que é muito atrativo, porque além da marca consolidada e de uma margem de lucro boa, nosso açaí é totalmente produzido por nós, isso dá uma segurança e um controle de qualidade que é muito bom para o franqueado”, explica Franklin.

A empresa mantém uma fazenda de 1.200 hectares no Pará, com mais de 600.000 pés de açaí e outros cultivos, como o cupuaçu, que também é usado nas lojas.

A expansão da rede para o Norte do Brasil reflete o potencial de crescimento do mercado de açaí, impulsionado pela busca por estilos de vida mais saudáveis e alimentação natural.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Açaí e guaraná estão entre as melhores frutas do mundo

Estudo sobre melhoramento genético do açaí busca maior produtividade no AM