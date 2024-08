Viajar com pet? Buscas por ‘cachorro no avião’ crescem 122% em 1 ano

Viajar com animais de estimação está se tornando cada vez mais comum, especialmente para aqueles que consideram seus pets parte da família. De acordo com um levantamento da Agência Conversion, especialista em análise de dados e SEO, as buscas no Google pelo termo “cachorro no avião” aumentaram 122% entre maio de 2023 e maio de 2024.

Seja para férias, mudanças de residência ou outras necessidades, a ideia de levar um cachorro ou gato no avião tem se tornado mais atraente. Este crescimento significativo reflete uma tendência de donos de pets que desejam incluir seus companheiros de quatro patas em todas as suas aventuras.

Com o devido planejamento e conhecimento das regras, é possível garantir que a viagem seja segura e confortável para todos. Confira abaixo as principais normas!

Regras para viajar de avião com o seu pet

Antes de embarcar com seu animal de estimação, é fundamental conferir as políticas da companhia aérea escolhida. Cada empresa adota regras específicas quanto ao transporte de animais, incluindo restrições de raças, tamanhos e condições de transporte.

Inicialmente é necessário que o animal possua o comprovante de vacinação em dia, principalmente a vacina antirrábica, e um atestado de saúde emitido por um médico veterinário, confirmando que o pet está em boas condições para viajar.

Além disso, é obrigatório o uso de uma caixa de transporte adequada – que deve estar de acordo com as especificações da companhia aérea – e a passagem do animal.

O pet também precisa ter uma idade mínima de 2 a 4 meses, e o peso máximo do animal e da caixa deve ser em torno de 5 a 10 kg, dependendo da companhia aérea. Animais de porte pequeno podem viajar na cabine, abaixo do assento e dentro da caixa de transporte. Já os maiores devem ir no compartimento de carga da aeronave.

Outro ponto de atenção é verificar se o destino da viagem possui exigências para a entrada de animais de estimação e se o pacote de viagem inclui acomodações pet friendly.

Quais são os documentos necessários para viajar?

Para viagens nacionais:

Atestado de saúde emitido com, no máximo, 10 dias de antecedência;

Carteira de vacinação atualizada do animal;

Comprovante de vacina antirrábica aplicada há mais de 30 dias.

Para voos internacionais:

Todos os documentos listados acima;

Certificado Zoosanitário Internacional (CZI), válido por 60 dias após a emissão;

Certificado Veterinário Internacional (CVI), válido por 60 dias após a emissão.

*Com informações da assessoria

