Prazo de licitação para dragagem no AM é reaberto

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) abriu novamente o prazo para a apresentação de propostas para a licitação das obras de dragagem em trechos do Rio Solimões, nas proximidades de Coari e Codajás (distantes 362 e 239 quilômetros de Manaus, respectivamente), no Amazonas. Nesta sexta-feira (2), serão abertas as propostas apresentadas anteriormente.

A empresa não indicou a nova data limite para apresentação das ofertas.

O DNIT suspendeu a licitação para a dragagem do Rio Solimões, na última terça-feira (23), especificamente no trecho entre as cidades de Coari e Codajás, por procedimentos corriqueiros dos órgãos de controle.

Em junho, o DNIT recebeu a Licença Ambiental Única n°140/2024, que autorizou as obras de dragagem do canal de navegação da hidrovia do Solimões (HN-132), no trecho do Paraná do Abacate na ilha de Juçara e a ilha do Trocari, entre os municípios de Coari e Codajás, com validade de um ano, processo n° 50600.004183/2024-27.

A escavação de leito do rio tem o intuito de possibilitar a navegabilidade de embarcações de grande porte durante a estiagem.

No dia 19 de junho, o Governo Federal atendeu ao pleito do governador do Amazonas, Wilson Lima, e assinou a publicação de editais para contratação das dragagens de trechos dos rios Amazonas e Solimões. A medida é parte do plano de enfrentamento à seca dos rios na região, que deve ser mais intensa que a histórica de 2023.

No total serão investidos R$505 milhões em obras de recuperação da capacidade de navegação dos rios, essencial no transporte de pessoas e no escoamento de mercadorias no Amazonas.

