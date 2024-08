Suspeito de matar policial militar da reserva é preso em Manaus

O caso aconteceu no dia 10 de abril de 2023

Um homem identificado como Ivan Pinheiro da Silva, de 40 anos, foi preso na quarta-feira (31), por envolvimento no latrocínio do policial militar da reserva José Maurício Barbosa de Lima, de 64 anos.

O crime aconteceu no dia 10 de abril de 2023, em um estabelecimento comercial localizado no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

Conforme o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da DERFD, na ocasião do crime, a vítima trabalhava como segurança no estabelecimento e foi surpreendida pelos autores, que a renderam e, antes de levar alguns pertences do local, efetuaram um disparo em José Maurício, que veio a óbito.

“Logo após a ação criminosa, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). As investigações prosseguiram pela DERFD e conseguimos identificar a participação de Ivan Pinheiro da Silva no crime”, informou o delegado.

Com base nisso, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do autor, e a ordem judicial foi decretada. Durante diligências, os policiais conseguiram localizar e prender Ivan no bairro Coroado, zona leste.

“Cumprimos a ordem judicial em nome dele, mas ele também foi autuado em flagrante, pois com ele foram encontradas substâncias entorpecentes”, relatou a autoridade policial.

Ele responderá por latrocínio e tráfico de drogas e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

Procurado

A PC-AM divulga a imagem de Ethison Khalil Silva de Oliveira, 24 anos, que também participou do crime e está foragido desde então. Quem souber a localização de Ethison deve repassar as informações para os números (92) 99483-7497, disque-denúncia da DERFD, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, garantiu o delegado.

FOTOS: Erlon Rodrigues e Divulgação/PC-AM.

