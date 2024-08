VÍDEO: Criança prende cabeça em tubo de aço e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Bombeiros tiveram dificuldade para retirar o tubo de aço da cabeça do menino e a operação de resgate durou duas horas

Uma criança de 2 anos prendeu a cabeça em um tubo de aço enquanto brincava, em Capela, no interior de Alagoas, durante a quinta-feira (1). Os pais tentaram retirar o cano por conta própria, mas não conseguiram e tiveram que chamar os bombeiros.

A família e o Corpo de Bombeiros usaram vaselina e uma garrafa pet na tentativa de desencaixar o tubo de aço, sem sucesso. Segundo reportagem do Balanço Geral Manhã, o resgate durou cerca de duas horas.

A pressão do cano, utilizado na construção civil, causou dor e formou um edema no olho do menino. Após momentos de desespero da família, os bombeiros finalmente conseguiram soltar o tubo de aço da cabeça da criança.

Os socorristas usaram uma máquina especializada, chamada Micro Retífica, para cortar o aço e abrir a estrutura. A mãe disse que o filho “nasceu novamente”.

*Com informações do Balanço Geral Manhã, da TV Record.

