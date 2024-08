Jovem é morto a tiros em área de mata na Zona Leste de Manaus

Um jovem que ainda não foi identificado, foi morto a tiros em uma área de mata na rua Salva, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, durante a noite de sexta-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi levada ao local por suspeitos armados, que dispararam mais de 10 vezes contra o jovem.

A equipe de perícia esteve no local, assim como o Instituto Médico Legal (IML), que fez a remoção do corpo. A motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

